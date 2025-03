Il difensore Giraudo:: "Perugia è una delle piazze più belle"

Continua la preparazione del Perugia guidato da Cangelosi che lunedì sera contro l’Ascoli proverà a centrare quel successo che manca dal 10 gennaio contro il Carpi (1-0). "A fine agosto, quando sono arrivato, ho avuto un impatto estremamente positivo con l’ambiente, la città, le strutture e la squadra – sostiene il difensore Federico Giraudo –. Si tratta di una scelta che rifarei nonostante il cammino tortuoso che stiamo attraversando. Quest’annata mi sta facendo crescere sotto tanti punti di vista e mi piace prendermi delle responsabilità in più all’interno dello spogliatoio. Perugia è una delle piazze più belle, forse la più bella, in cui ho avuto la fortuna di giocare in carriera. Mi piacerebbe, con i risultati, accendere ancora di più questa piazza perché ho ben impresso in mente il ricordo della curva nel derby con la Ternana quando militavo in rossoverde. I tifosi non meritano questa situazione di classifica, ma standoci accanto loro e dando noi qualcosa in più, dobbiamo cercare di conquistare maggiormente l’ambiente".