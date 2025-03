Il futuro della società. Pulcinelli e il commento in una storia su Instagram:: "Chi compra? Sono pronto anche a regalare l’Ascoli»

Massimo Pulcinelli, stanco dei soliti ‘Vattene, devi vendere’, ieri ha reagito ad un post su Instagram di una ragazza che festeggiava il compleanno e che sulla torta aveva scritto proprio ‘Pulcinelli Vattene’ per sottolineare: "Per andarmene c’è bisogno che qualcuno compri l’Ascoli. Da oggi la regalo perciò se vuoi puoi comprarla anche tu… Ti aspetto". In precedenza aveva confermato sempre con un post la notizia riportata dal Carlino, che la figlia Alexia dal 20 luglio 2024 è l’amministratore unico della Ferinvest Italia Srl società proprietaria dell’Ascoli Calcio.

Nel frattempo allo stadio ‘Ettore Mannucci’, dove Pulcinelli era in tribuna insieme a Verdone, l’allenatore del Pontedera, l’indimenticato difensore bianconero Leonardo Menichini, masticava amaro. Il pareggio contro l’Ascoli prima del match poteva anche starci, e lo si è visto nel primo tampone quando la condotta di gara delle due squadre è stata più di contenimento che propositiva. Certo, dopo aver trovato la rete del vantaggio, i toscani speravano di portare a casa un successo prezioso che poteva già valere mezza salvezza. E invece il giovane Gagliardi ha rovinato la festa. Mister Leonardo Menichini, in sala stampa si è soprattutto lamentato del fatto che la sua squadra in effetti non aveva rischiato niente e prendere un gol di testa a cinque minuti dalla fine, da uno degli avversari più bassi, non fa certo piacere.

Menichini, è un risultato bugiardo? "Abbiamo fatto una buona partita con una bella circolazione di palla anche se nel primo tempo ci siamo un po’ annullati. Abbiamo fatto però qualche tiro in più, il nostro portiere è stato poco impegnate. C’è amarezza perchè, una volta sbloccato il risultato, a pochi minuti dalla fine abbiamo incassato un gol in cui eravamo messi anche bene a copertura dell’area".

Di buono rimane la prestazione comunque positiva? "Certamente. Mi tengo la prestazione macchiata dal risultato finale, con questi 3 punti potevamo quasi festeggiare la salvezza, ma siamo stati poco attenti su quel cross di Marsura".

La differenza l’hanno fatta i calciatori dell’Ascoli subentrati dalla panchina? "L’Ascoli ha inserito giocatori importanti nella ripresa, non dimentichiamolo. Hanno avuto una reazione, con elementi anche di categoria superiore come Tremolada, Marsura e Forte. Al minimo passaggio a vuoto ci hanno punito. C’era anche un rigore per noi. I miei ragazzi hanno comunque giocato e quando fanno queste prestazioni li difendo sempre".

Valerio Rosa