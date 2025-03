Scontro diretto: playoff, il Gubbio sfida il Carpi

Il Gubbio dell’ex bianconero Fontana nel prossimo turno proverà a dimenticare la sconfitta per 2-0 con l’Entella nel match che domani lo vedrà sfidare il Carpi in trasferta (avvio alle 17.30). Quello che si svilupperà sarà un vero e proprio scontro diretto per l’ultimo posto in griglia playoff.

"Affronteremo un avversario tosto – ha sostenuto Filippo Faggi, centrocampista del Gubbio -, come tutti del resto. Non ci sono partite più difficili o più abbordabili. Noi pensiamo ad un avversario alla volta. Andremo in campo per vincere e per conquistare il massimo. I conti di faremo alla fine. Fontana è un allenatore molto esigente. Questa non è una cosa negativa, anzi. Il fatto di pretendere molto dalla squadra fa sì che durante gli allenamenti si alzi l’asticella. Da questo non possiamo che trarre benefici. Il suo è un calcio moderno. In campo facciamo tante rotazioni. Non diamo mai punti di riferimento ai nostri avversari e sappiamo adeguarci con vari moduli a diverse situazioni tattiche".