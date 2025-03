L’ex Altinier:: "Importante capire dove si è sbagliato"

In quella che, dati alla mano, continua a confermarsi una delle stagioni più drammatiche dell’ultracentenaria storia dell’Ascoli, ad aver voluto commentare il disastro sportivo prodotto dalla gestione operata dai vertici societari del club di corso Vittorio Emanuele è stato Cristian Altinier. L’ex attaccante vestì la maglia bianconera nella stagione 2014-15 realizzando la bellezza di 17 gol in 32 presenze e portando un contributo davvero importante per riconquistare la serie B.

"Se andiamo a guardare nel dettaglio, la rosa può vantare giocatori di primo piano – ha sostenuto Altinier -. Da da questa stagione ci si aspettava sicuramente molto di più, anche se credo che la salvezza sia comunque raggiunta. Centrare i playoff adesso è difficile, però non impossibile. Ma credo che sia più importante capire invece cosa e dove si è sbagliato per poi provare a ripartire da protagonisti nella stagione ventura. La base è ottima. E spero davvero il club prenda spunto dalle negatività per crescere ulteriormente".