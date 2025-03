Duello tra tecnici, mister Di Carlo sfida Stellone

Lo scontro tra Ascoli e Vis Pesaro di domani (fischio d’avvio alle ore 15) non riguarderà soltanto la sfida in grado di svilupparsi all’interno del rettangolo verde, ma il duello vedrà di fronte due tecnici esperti per questa categoria come Di Carlo e Stellone, seppur il timoniere biancorosso sarà costretto a seguire il match dalla tribuna dello stadio Del Duca a causa della squalifica che non ha ancora finito di scontare. I precedenti fatti registrare in passato sorridono a metà all’attuale tecnico dell’Ascoli che in carriera ha vinto una solta volta contro i biancorossi, ma non ha mai perso.

Nelle gare già andate in archivio Di Carlo vanta nei confronti della Vis Pesaro un successo per 1-0 ottenuto quando era alla guida della Spal e ben tre pareggi: due col Vicenza con i finali di 0-0 e 1-1; il pari ottenuto col Picchio nel corso della gara d’andata. Nell’ultimo caso i bianconeri riuscirono a salvarsi per il rotto della cuffia dopo averle prese di santa ragione per tutto il corso della partita.

A tenere in vita l’Ascoli furono i numerosi errori sotto porta commessi dalla Vis. A tempo praticamente scaduto così il Picchio poté beneficiare di un calcio di rigore letteralmente regalato e poi trasformato in maniera magistrale dal centravanti Corazza quando il cronometro segnava il 94’. Dall’altro lato Stellone ha già incrociato la strada dell’Ascoli in sei circostanze riuscendo ad ottenere tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nella stagione 2013-14 che vide il club di corso Vittorio Emanuele fare i conti con il doloroso fallimento, i ciociari si imposero sia all’andata che al ritorno rispettivamente per 2-1 e 0-1. Nel campionato di serie B 2018-19, quando era alla guida del Palermo, i suoi rosanero frantumarono il Picchio con un netto 3-0. I due pareggi invece risalgono allo 0-0 col Benevento del febbraio 2023 e alla gara d’andata di quest’anno al cospetto dell’Ascoli nell’1-1 del Benelli. Stellone infine finì sconfitto 2-0 nell’aprile 2022 quando allenava la Reggina. In casa Ascoli il tecnico bianconero dovrà cercare di risolvere la questione legata alle assenze di Menna in difesa e Carpani a centrocampo. L’argentino Curado non riuscirà a farcela e dietro Di Carlo potrebbe esser costretto ad adattare D’Amore al centro con Piermarini. In mediana invece potrebbe arrivare una nuova chiamata per Baldassin che potrebbe tornare ad agire come mezzala al fianco di Odjer e Varone.