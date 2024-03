La carica di Castori prima del match. "Ecco la verità su Pedro, torna Nestorovski»

Castori e i suoi prodi uomini fanno quadrato in pieno stile testuggine. Tecnico e squadra si compattano nel momento più decisivo della stagione per uscire, un passo alla volta, dalle difficoltà che stanno attanagliando l’Ascoli in una delle stagioni più sofferte di sempre. In questo momento non è proprio tutto nero. In realtà i bianconeri non perdono da 4 turni (una vittoria con la Feralpisalò e tre pareggi con Cremonese, Brescia e Reggiana), con una media di 1,5 punti a partita, e allungare ulteriormente la scia rafforzerebbe la complicata risalita della classifica. Mantenere la marcia però sarà possibile soltanto uscendo con un risultato positivo dal difficile campo della Samp per poi battere in casa il Lecco nel prossimo turno. "Va detto che i 4 risultati utili consecutivi ottenuti costituiscono un buon cammino – commenta il tecnico del Picchio alla vigilia –, non bisogna guardare gli altri ma pensare a noi stessi. Le somme poi le tireremo alla fine. Ci aspetta una gara difficile e impegnativa, questo lo sappiamo, ma la squadra è responsabile e serena. Il fatto che la Sampdoria abbia perso 7 gare in casa resta solo una statistica. Sono giovani, hanno buoni ritmi e ora si stanno riprendendo. Sarà una gara difficile sia per noi che per loro".

Il timoniere dell’Ascoli poi è voluto tornare sulla questione Mendes. Contro i blucerchiati in difesa Botteghin si prepara al rientro. Tra i convocati invece si rivede Nestorovski. Niente da fare per Masini, ancora appiedato in infermeria. "Su Mendes ci tengo a fare chiarezza – prosegue –. Non aveva problemi prima dell’ultima partita ed è stata fatta cattiva informazione sul suo conto. Si è fatto male dopo che avevo finito i cambi. Non ho la sfera di cristallo e non potevo prevederlo. Non sappiamo ancora per quanto ne avrà, domani (oggi ndr) effettuerà una visita specialistica. Botteghin l’ho visto bene in settimana e può essere utilizzato dall’inizio. Streng e Duris sono in crescita. Il secondo davanti può ricoprire entrambi i ruoli. Ci sarà anche Nestorovski. Il suo è un recupero importante. Ora è pronto per essere utilizzato, ma non sappiamo ancora che minutaggio possa coprire. Masini invece non sarà convocato. Rodriguez spero che si sblocchi presto. Corre tanto, ha qualità ed è un giocatore importante".

In casa Samp invece Pirlo dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di alcuni dei suoi uomini migliori che in questa settimana hanno dovuto fare i conti con i rispettivi problemi fisici. Verre e Depaoli saranno attesi in panchina. Il tecnico blucerchiato confermerà il 3-5-2 schierato nelle recenti uscite. Pochi i cambi previsti rispetto all’ultima formazione mandata in campo. Sulla corsia di destra fiducia a Stojanovic, mentre in attacco sarà Alvarez ad affiancare De Luca nel consueto tandem.

mas.mar.