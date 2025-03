La Pianese si gode il momento d’oro:: "Non fermiamoci"

Campionato indimenticabile quello vissuto dalla Pianese. Il piccolo club toscano, partito per centrare l’obiettivo salvezza, oggi si gode il miglior risultato di sempre della propria storia. Il mantenimento della categoria è stato ormai praticamente ottenuto con largo anticipo, ma è il piazzamento playoff raggiunto che potrà regalare un finale di stagione ricco di sorprese.

"La salvezza raggiunta è un traguardo storico – commenta il centrocampista Proietto –. È la prima in C per la Pianese, ma non ci vogliamo fermare. Adesso vogliamo blindare i playoff e ci proveremo fino alla fine perché sarebbe un’altra grande soddisfazione a coronamento di uno straordinario percorso. La nostra media punti è da top del girone (23 punti in 13 gare). Mister Formisano ha portato tante cose nuove. Noi ci siamo adattati al suo modo e alle sue proposte rimanendo un gruppo sempre umile. E il lavoro ci ha premiato. Non pensiamo a una classifica precisa. Guardiamo di gara in gara per ottenere comunque più punti possibile. L’importante è andare a giocarci gli spareggi promozione".