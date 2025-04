La Primavera di Ledesma si prepara per la sfida contro il Napoli

La Primavera di Ledesma si prepara al prossimo delicatissimo scontro per il vertice che vedrà i bianconeri sfidare il Napoli (a quota 47 e avanti di una lunghezza) in un testa a testa tra seconda e terza in classifica. Davanti a loro ormai niente potrà più arrestare la cavalcata trionfale di un Frosinone salito a 55 punti e lanciatissimo verso la vittoria del campionato. Per l’Ascoli (46) quello in programma sabato al Picchio Village costituirà un imperdibile appuntamento per provare a chiudere con il miglior posto disponibile della zona playoff. A patto di riuscire a scavalcare i partenopei. Nell’ultima uscita i ragazzi di Ledesma hanno impattato in casa della Ternana con un pirotecnico 4-4 che ha visto a segno Nobile e Gorica, autore della tripletta realizzata nel corso della ripresa. Momento decisivo anche per la prima squadra femminile che nell’ultimo fine settimana ha superato 3-1 l’Unione Mandolesi. Nel prossimo turno del campionato di Eccellenza le ragazze del Picchio affronteranno il derby con la Samb.