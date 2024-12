La Primavera domani sfida la Ternana

Le formazioni del vivaio dell’Ascoli si preparano ad un altro caldo fine settimana. La Primavera di Ledesma ha voglia di dimenticare prima possibile la battuta d’arresto avuta una settimana fa sul campo del Perugia. Contro gli umbri il Picchio è finito ko di misura per 1-0 interrompendo così una scia positiva che lo aveva visto recuperare alcune posizioni di classifica. L’occasione per rialzarsi sarà offerta dal match in casa contro la Ternana in programma domani al Picchio Village alle 14.30. Gli under 17 egli under 15 invece saranno entrambi di scena allo stadio Monterisi per la sfida che li vedrà misurarsi con l’Audace Cerignola dei pari età. I ragazzi guidati da Medori, dopo l’ultimo successo interno ottenuto con l’Arezzo, scenderanno in campo domenica con avvio previsto alle 14.30. Poco prima sarà la volta degli under 15 di Cusimano, il cui incontro andrà in scena alle ore 12.30. A cercare il riscatto saranno anche gli under 16 di mister Monaco. La sconfitta di Sorrento nell’ultimo turno brucia, ma al Picchio Village i bianconeri potranno provare a fare proprio il confronto con il Giugliano. Appuntamento domenica alle 15. Mentre la formazione under 14 di Bonfiglio domenica sfiderà il Frosinone in trasferta alle 13. A chiudere il quadro complessivo sarà la gara della prima squadra femminile di Renga. Le ragazze del Picchio domenica alle 14.30 affronteranno l’Unione Mandolesi a Porto San Giorgio.

mas.mar.