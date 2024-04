La Primavera ospita domani il Monopoli,. Under 17 con la Ternana

Altro caldissimo fine settimana per le formazioni del vivaio dell’Ascoli che domani e domenica saranno ancora una volta impegnate nei rispettivi appuntamenti stagionali. La Primavera dopo essere riuscita a conquistare lo scontro diretto con la Virtus Entella, salendo a quota 40 punti in classifica, stavolta sfiderà in casa il Monopoli nell’incontro in programma domani alle 11. Gli under 17 di Gigi Giorgi invece proveranno a dimenticare la sconfitta di Frosinone della settimana scorsa sfidando in casa la Ternana nella gara di domenica con fischio d’inizio previsto alle 15. Under 16 e 15 saranno entrambe impegnate lontano dalle mura amiche nel doppio scontro con il Lecce dei pari età. I ragazzi allenati da Monaco scenderanno in campo domani alle 15 al centro sportivo Kick Off. Poco prima, alle ore 13, sullo stesso campo saranno di scena gli under 15 di Cusimano. A chiudere il quadro complessivo degli impegni sarà infine la prima squadra femminile che domenica sarà chiamata ad affrontare l’Unione Mandolesi allo stadio comunale Pelloni di Porto San Giorgio alle 14.