L’amarezza di Vivarini:: "Abbiamo creato poco, ci hanno aggredito"

Amarezza dipinta sul volto dell’ex Vivarini che sognava un ritorno ben diverso al Del Duca. Il suo Catanzaro stavolta non è riuscito a confermare le ottime cose prodotte in questa prima parte della stagione. "È stata una battaglia – ha sostenuto –, ma dovevamo essere più bravi. L’avevamo preparata per giocare in verticale e non ci siamo riusciti. Una brutta partita per quelle che sono state le nostre prestazioni. Oggi abbiamo creato davvero pochissimo. Dobbiamo accettare la sconfitta, prendere atto di quanto fatto in passato e prepararci per la prossima. A caldo è difficile trovare le motivazioni e le cause di questa gara disputata un po’ sottotono. Le dovremo analizzare bene perché ci sono stati anche i meriti degli avversari. Dovevamo riguadagnare campo più velocemente e facevamo fatica a farlo. Il baricentro era troppo basso e così non siamo riusciti a produrre azioni da gol. L’Ascoli ha fatto la sua partita. Ci hanno aggredito continuamente".