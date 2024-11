Primavera show, poker al Pescara. Bene gli under 16

pescara

: Profeta, Di Biagio (dal 35’ s.t. Bucco), La Barba (dal 1’ s.t. Kunze), Vischia (dal 14’ s.t. Guaragna), Isufi, Valente, Palazzese, Berardi (dal 35’ s.t. D’Arcangelo), Cardilli, Gatto, Ricciardi (dal 1’ s.t. Di Zio). Panchina: Barone, Pastori, Preta, Zola, Pesoli, Bozic, Schiattarella. Allenatore: Memushaj.

ASCOLI: Sciammarella, Caucci (dal 20’ s.t. Brown), Ciccanti (dal 38’ s.t. Di Salvatore), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Deriu (dal 1’ s.t. Cerbone), De Witt (dal 29’ s.t. Pettinari), Colaiacomo (dal 29’ s.t. Finotti), Lattanzi, Gorica. Panchina: Zagaglia, D’Amore, Di Giacomo, Parisi, Gaspari, Flaminio, Cracchiolo. Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Giordani di Aprilia.

Marcatori: al 5’ p.t. Gorica (A), al 12’ p.t. Gorica (A), al 22’ p.t. Cardilli (P), al 34’ p.t. Gorica (A), al 46’ p.t. Colaiacomo (A).

Note - Ammoniti Di Biagio, Isufi per il Pescara, Deriu per l’Ascoli. Corner 7-12. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

La Primavera cala il poker al Pescara e conquista tre punti fondamentali per la propria classifica. Il confronto andato in scena sabato al Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo ha sancito il successo della formazione di Ledesma. Pirotecnico primo tempo quello che ha visto i bianconeri trascinati subito verso il successo dall’incredibile tripletta di Gorica. Avvio implacabile dell’attaccante del Picchio che va subito in gol due volte in pochi minuti. Puntuale la risposta abruzzese di Cardilli, bravo a dimezzare lo svantaggio. A seguire ancora Gorica e Colaiacomo chiudono i conti con largo anticipo. Nella ripresa non cambia nulla e l’Ascoli chiude la pratica col finale di 4-1.

Sconfitti di misura invece gli under 17 di Medori che in casa contro il Benevento si fanno superare per 1-0. La firma vincente sul successo sannita è quella messa a segno da Crincoli. Gli under 16 di Monaco invece, sempre contro i pari età del Pescara, passano in trasferta con un roboante 5-1. La gara del Delfino sembrava iniziata per il verso giusto, poi è arrivata da spietata reazione dei bianconeri. Alla doppietta di Balducci si sono aggiunte le reti di Conesta, Platania e Ripa. Gli under 15 allenati da Cusimano mettono in ginocchio il Benevento con un secco 4-0 grazie alla doppietta di Catanzaro e alle reti di Cappella, Sinani. La prima squadra femminile infine impatta lontano dalle mura amiche contro la Maceratese per 3-3 (le firme bianconere di Nepi, De Angelis L. e Baldassarri).

mas.mar.