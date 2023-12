L’Ascoli scende nell’Arena. Castori cerca il regalo di Natale

L’Ascoli prova a regalare un Natale sereno ai propri tifosi con un altro risultato positivo in casa dell’ostico Pisa. Sfida particolarmente calda quella che oggi, all’Arena Garibaldi con avvio programmato alle 16.15, vedrà gli uomini dell’energico Castori duellare con i toscani. Il confronto che si svilupperà nella tana dei nerazzurri sarà indubbiamente uno snodo significativo per entrambe le contendenti. Da un lato del ring ci sarà una squadra fatta di grandi nomi e partita sicuramente per non stazionare nell’attuale posizione di classifica, bensì per sgomitare nella zona sinistra con veduta sul fronte playoff. Dall’altro invece ecco che a sfidarli ci sarà un Picchio che proprio nell’ultima uscita di campionato è riuscito a scuotersi dopo due mesi particolarmente difficili. Questo grazie alla guida del nuovo tecnico che ha saputo portare in queste recenti settimane una mentalità e una metodologia di lavoro completamente nuove. Come in ogni cambio di rotta, la squadra ha cercato di metabolizzare e adattarsi al cambiamento richiesto dal timoniere nel minor tempo possibile. E oggi il gruppo sembra proprio aver recepito cosa dover mettere in campo per poi applicarlo alla lettera. Vietato fermarsi proprio ora. I bianconeri dopo aver ripreso una boccata d’ossigeno, grazie al successo ottenuto col Catanzaro (1-0), dovranno continuare su tale scia senza rischiare di interrompere di nuovo la marcia. Per cercare di tirarsi fuori dalla zona calda della classifica saranno la continuità di rendimento e di risultati le migliori alleate per mettersi alle spalle gli ostacoli di questa tormentata prima parte di stagione. Anche a Pisa Castori dovrà contare i limitati elementi disponibili e centellinare le loro energie per mantenere alto il livello della prestazione dall’inizio alla fine del match. Non ci sarà di nuovo Falzerano. A lui purtroppo è andata ad aggiungersi nelle ultime ore la nuova assenza di Nestorovski. Senza il macedone le soluzioni adoperabili non saranno molte anche in attacco. Qui però il tecnico bianconero potrà contare sulla coppia formata da Rodriguez e Mendes, due elementi capaci di completarsi a vicenda e divenuti bravi nel trovarsi con un’ottima intesa. A loro sarà affidato il compito di rendere la vita dura alla retroguardia avversaria. Nella tana dei nerazzurri saranno 250 i sostenitori in arrivo dalle cento torri. Un buon numero considerando le difficoltà legate alla situazione dello stadio e una prevendita aperta soltanto nella giornata di giovedì che di fatto non ha favorito una presenza ancor più numerosa.

Massimiliano Mariotti