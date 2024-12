L’Ascoli vuole buttare giù la Torres. I sardi sembrano in crisi, il Picchio ci prova

L’Ascoli apre il suo dicembre di fuoco sfidando una Torres in difficoltà, ma con valori tecnici certamente superiori rispetto a quelli espressi dai bianconeri. A Sassari, oggi con avvio programmato alle 15, gli uomini di mister Mimmo Di Carlo proveranno a dare seguito al successo ottenuto una settimana fa contro il Gubbio in casa per 1-0 cercando un altro acuto che aiuterebbe, e non poco, la squadra a fare un bel balzo in avanti rispetto all’attuale posizione di classifica. Nonostante i tre punti strappati alla formazione umbra, anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai, il Picchio purtroppo si trova ancora con i piedi immersi nelle sabbie mobili. La maledizione degli ultimi due mesi (ben 11 turni di digiuno) senza successi è stata spezzata, ma il ritmo di marcia ad oggi portato dal nuovo tecnico bianconero resta insoddisfacente per pensare di rimontare. La singola vittoria e i 4 pareggi consecutivi (7 punti in 9 incontri) ancora non bastano affatto per consentire di invertire l’attuale media di 0,78 punti a partita. Serve un altro esito positivo che poi lancerebbe l’Ascoli ad affrontare Sestri Levante e Legnago con l’obiettivo di conquistare due vittorie in altrettanti scontri diretti per la salvezza. I risultati arrivati ieri dagli altri campi un piccolo assist intanto lo hanno offerto. Soprattutto in Legnago-Carpi e Vis Pesaro-Lucchese.

I toscani sono rimasti fermi a 17 punti e in caso di un exploit esterno l’Ascoli riuscirebbe ad effettuare l’atteso sorpasso con la possibilità anche di mettere la testa fuori dalla griglia dei piazzamenti a rischio retrocessione. Riuscire a fare questo chiaramente costituirà una missione particolarmente ardua, soprattutto perché dall’altro lato ci sarà un avversario ferito in cerca di una reazione attesa da tutta la tifoseria rossoblù. La realtà è ben differente dalle parole dichiarate in settimana dall’attaccante Silipo: "Sono convinto che saremo noi a fare la partita. Nessuna paura, siamo molto più forti". Parole cge sembrano smentite dai fatti visto che alla vigilia del match parlano di una Torres che ha quasi doppiato l’Ascoli con i 29 punti finora conquistati a fronte dei 15 dei bianconeri. Il tecnico Greco contro il Picchio si giocherà la panchina in quella che sembrerebbe essere una sorta di ultima spiaggia dopo la terribile serie di risultati recenti. Le due sconfitte consecutive incassate in campionato contro Virtus Entella (0-1) e Spal (1-0), hanno visto aggiungersi l’eliminazione arrivata qualche giorno fa in Coppa Italia di serie C, contro il Milan Futuro (0-1).

Massimiliano Mariotti