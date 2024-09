Le pagelle del Picchio. La difesa soffre gli avversari. D’Uffizi ci prova, bene Marsura

Livieri 7. Inoperoso nel primo tempo, compie due parate gol nella ripresa e salva il risultato.

Menna 5,5. Ogni tanto si fa sorprendere fuori posizione in qualche taglio verticale della Pianese, e deve certamente trovare l’intesa con i compagni.

Curado 5,5. Anche lui non sempre preciso soprattutto nell’impostare l’azione da dietro. Il centravanti Mignani gli scappa alle spalle e lui va in affanno.

Gagliolo 5,5. Ancora lontano dalla forma migliore ci mette comunque la buona volontà e l’esperienza non sempre sufficienti.

Adjapong 6. Corre e si propone bene in avanti. Solite difficoltà in fase difensiva e la Pianese attacca sempre dalle sue parti cercando di approfittarne.

Varone 7. Realizza un gran gol in apertura e guida il centrocampo sempre giocando a testa alta e facendo ripartire l’azione con buona pericolosità.

Bertini 5. Non disdegna la ‘battaglia’ in mezzo ma sbaglia tanto in fase d ripartenza rilanciando non sempre con precisione. Perde una pericolosa palla.

Cozzoli 5,5. Un po’ timido in fase offensiva. Si limita a svolgere il suo compitino sulla fascia. Buono un tiro-cross ad inizio di ripresa.

Tirelli 6. Prova a dialogare con Corazza e approfitta delle sovrapposizioni di Adjapong per rendersi pericoloso.

Corazza 5,5. Lotta lì davanti con qualche imprecisione di troppo nel controllo del pallone, si divora il pallone del raddoppio. Da lui ci si aspetta molto di più.

D’Uffizi 6. Il furetto è l’unico che si prende la responsabilità dell’uno contro uno, che salta l’avversario e si propone con pericolosità. Ammonito e sostituito all’intervallo.

Dal 1’st Marsura 6,5. Ci mette un po’ ad entrare in partita, ma poi è sempre capace di inventare qualcosa ed è anche bravo nel finale a tenere lontano le minacce avversarie.

Dal 13’st Alagna 5,5. Sostituisce Adjapong e limita il suo apporto alla fase difensiva

Dal 13’st Bando 6,5. Prova a dare qualità alla manovra confermando le sue doti.

Dal 26’st Campagna 5. Non incide.

Dal 41’st Caccavo sv

Mister Carrera 6. Qualche buona idea, alcune indecisioni nella fase difensiva, ma è proprio la difesa a tre a sembrare molto più adatta agli uomini che ha a disposizione. La sua squadra soffre ma porta a casa una bella vittoria.

Arbitro; Vingo di Pisa 5,5. Un po’ troppo fiscale.

Valerio Rosa