Le ragazze in bianconero dilagano

CALDAROLA1ASCOLI6

CALDAROLA: Rafanelli, La Notte, Hakkam, Riposati, Castellani, Stortoni, Torresetti, Albertini, Passarini, Fefe, Fogante. All. Ciappi

ASCOLI: Raimondi, Vallesi (dal 1’ s.t. Pantaloni), Alfonsi, Amatucci, Cameli, De Angelis L. (dal 1’ s.t. Rossetti), Ciotti G. (dal 13’ s.t. Di Camillo), Frollo, Pallotta, Mariotti (dal 1’ s.t. Soto), Colati, Silvestri. Panchina: Nepi. All. Renga

Marcatori: all’8’ e al 9’ p.t. Ciotti G. (A), al 22’ p.t. Cameli (A), al 16’ s.t. autorete Riposati (A), al 18’ s.t. Di Camillo (A), al 34’ s.t. Passarini (C), al 45’ s.t. Amatucci (A).

Le ragazze terribili del Picchio tornano a colpire con un tennistico 6-1 rifilato al Caldarola. La sfida in trasferta andata in scena domenica ha visto la prima squadra femminile allenata da Renga dilagare nel confronto valevole per il 14esimo turno del campionato di Eccellenza. Quelli portati a casa sono stati tre punti fondamentali per continuare a navigare nelle zone d’alta classifica. Ora il bottino dell’Ascoli è salito a 28 punti e nel prossimo appuntamento in programma la formazione rosa sfiderà la Woman Sangiustese al Picchio Village.

Nelle altre partite andate in scena domenica gli under 17 sono riusciti a spuntarla di misura contro il Campobasso. I ragazzi guidati da Medori hanno risolto la pratica con la marcatura siglata da Seproni nelle battute iniziali della sfida. Bella vittoria in trasferta per 3-1 anche per gli under 16 di Monaco che in trasferta hanno avuto la meglio al cospetto della Ternana. Il confronto giocato al centro sportivo Orlando Strinati ha visto i bianconeri avanti grazie alla doppietta assestata da Balducci e al gol di Platania. Inutile il gol della bandiera trovato dai rossoverdi con Iacovacci.

L’under 15 di Cusimano invece (non presente in panchina per squalifica e sostituito da Tomassetti), ha calato il poker grazie al 4-1 fatto registrare col Campobasso dei pari età. Ad andare in vantaggio erano stati proprio i molisani. Immediata la reazione del Picchio prodotta dalla doppietta di Sinani, la rete di Bocci e il rigore trasformato da Sirocchi. Altro ko infine per gli under 14 di Bonfiglio, superati dalla Lazio per 2-1 al Picchio Village. Al vantaggio biancoceleste aveva risposto l’ascolano Mantova dagli undici, poi il sorpasso di Alvaro ha deciso la contesa in favore della formazione capitolina. Il bilancio del fine settimana così è stato particolarmente positivo per i ragazzi del vivaio.