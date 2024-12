Legnago Salus, iniziata la vendita dei biglietti

È iniziata nella giornata di lunedì la vendita dei tagliandi per Legnago Salus-Ascoli, sfida che di fatto chiuderà il girone d’andata sia dei veneti che dei bianconeri. Il match in programma allo stadio ‘Mario Sandrini’ si giocherà sabato 14 dicembre con avvio programmato alle ore 15. Il settore ospiti che accoglierà l’arrivo dei sempre caldi e appassionati tifosi del Picchio prevede una capienza di 750 posti. I biglietti potranno essere acquistati online e in tutti i punti abilitati del circuito Vivaticket al prezzo di 10 euro. I termini della vendita, come di consueto, si chiuderanno ufficialmente alle ore 19 di venerdì 13. In trasferta la formazione guidata da Mimmo Di Carlo cercherà di chiudere il 2024 con un altro risultato positivo strappato lontano dalle mura amiche. Nella speciale classifica legata al rendimento esterno l’Ascoli occupa l’ottava posizione, insieme al Gubbio, con 10 punti. Due le vittorie ottenute finora fuori casa contro Milan Futuro (0-2) e Sassari Torres (1-2).