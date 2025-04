L’ex Fontana recupera Stramaccioni, leader difensivo

Il Gubbio sfiderà l’Ascoli con l’obiettivo di provare a centrare un’altra vittoria preziosa per difendere l’attuale piazzamento playoff. I rossoblù in queste ultime tappe della regular season si giocheranno il tutto per tutto tentando di assestare il sorpasso su un Rimini impegnato in trasferta con la Vis Pesaro e in classifica avanti di soli due punti (46). Allo stesso tempo però la possibilità di portare a casa l’intera posta in palio consentirebbe di respingere la rincorsa tentata da Perugia e Pontedera che invece inseguono rispettivamente a 43 e 41. Il trend fatto registrare nelle ultime 5 partite dalla formazione dell’ex Fontana è ottimo con ben 3 vittorie, un pari e una sola sconfitta incassata con la capolista Entella. Gli umbri contro il Picchio dovranno fare a meno di Giovannini, Signorini e Tentardini, quest’ultimo alle prese con un lungo stop. Sul fronte dei recuperi invece il tecnico del Gubbio potrà riavere un elemento importante come il difensore Stramaccioni. Il centrale ha smaltito il suo turno di squalifica e tornerà a guidare la linea.