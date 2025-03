L’ex Menichini torna a sfidare il suo passato

L’ex Leonardo Menichini torna a sfidare il suo glorioso passato bianconero. Dopo il match d’andata disputato al Del Duca contro l’Ascoli (1-1), il tecnico del Pontedera dovrà vedersela di nuovo contro quei tanto amati colori. Quattro le stagioni passate nell’olimpo del calcio nazionale a lottare contro i mostri sacri di quegli anni per difendere il buon nome dello storico club del presidentissimo Costantino Rozzi. Sia da giocatore che da fedelissimo vice allenatore di Carletto Mazzone il timoniere dei toscani, a distanza di tantissimi anni, resta ancora oggi un volto molto caro al popolo ascolano che negli anni ruggenti della serie A lo ha visto battagliare e sudare in campo per difendere la casacca del Picchio al cospetto delle grandi del calcio italiano. D’altronde per uno che in massima serie ha inanellato la bellezza di 90 presenze con l’Ascoli, tra campionato (77) e Coppa Italia (13), non poteva essere altrimenti. Soprattutto perché proprio nella prima parte degli anni ‘80 la banda guidata dall’imprescindibile ‘spalla’ dell’indimenticato Rozzi fece registrare alcuni dei risultati più incredibili. Sabato al Mannucci (avvio alle 17.30) il 71enne originario di Ponsacco tornerà a sfidare quei colori che costituirono una fetta importante della propria storia personale.

Anche lui contribuì per permettere al Picchio ‘rapace’ targato Mazzone di arrivare sesto in A (32 punti) al termine di quel campionato, ottenendo quindi il secondo miglior piazzamento di sempre dell’Ascoli dopo il quarto posto della stagione 1979-80 (34 punti). Chiusa la sua carriera di calciatore, così Menichini intraprese un nuovo percorso come vice al fianco del suo maestro nelle esperienze di Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Brescia e Livorno. A seguire eccolo quindi allenare Ancona, Torres, Tirana, Lumezzane, Crotone, Grosseto, Pisa, Salernitana, Reggiana, Lazio Primavera, Monterosi Tuscia e Turris. Nelle vesti di tecnico ha incontrato il Picchio cinque volte. Quattro in serie B: Ascoli-Crotone (2-2) del 13 ottobre 2010, Crotone-Ascoli (1-0) del 5 aprile 2011, Crotone-Ascoli (1-2) del 17 dicembre 2011, Ascoli-Salernitana (2-2) del 30 aprile 2016. Una in C fatta registrare nell’incontro tra il Picchio e il Pontedera (1-1) del 10 novembre 2024.

mas.mar.