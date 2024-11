L’ex Perucchini riparte dal Legnago. Era svincolato

Perucchini riparte dal Legnago Salus. L’ex portiere dell’Ascoli nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con il club veneto che ha pensato di puntare su di lui per provare a migliorare l’attuale situazione presente tra i pali. Attualmente i biancocelesti sono ultimi in classifica nel girone b di serie C con 8 punti e rincorrono Sestri Levante, Milan Futuro (entrambe a quota 11, ma i rossoneri devono recuperare la gara col Campobasso) e il Picchio (12). "F.c. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Perucchini. Ora inizia la sua nuova avventura in riva al Bussè: benvenuto", si legge nella nota ufficiale diramata dalla società. Lo scorso luglio il giocatore si era svincolato dall’Ancona a seguito della mancata iscrizione dei dorici. In bianconero invece Perucchini chiuse la sua breve esperienza nel gennaio 2019 con 13 presenze e quel clamoroso autogol di Palermo (3-0) che in molti ancora ricordano con sgomento.