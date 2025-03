Lipari: "I punti pesano. Contro il Picchio gara importante"

Il match del Mannucci di sabato sarà una tappa particolarmente importante anche per il Pontedera che in questo caldissimo finale di campionato proverà a centrare subito la salvezza per poi rincorrere uno degli ultimi piazzamenti disponibili della zona playoff. "In questa fase del campionato i punti pesano – ha commentato l’attaccante granata Marco Lipari –. Ora abbiamo alcune partite fondamentali da affrontare. A partire da quella con l’Ascoli. Sarà una gara di vitale importanza sia per noi che per loro. Giochiamo in casa e quindi dovremo farci valere. Stiamo preparando la partita nel modo giusto. Abbiamo gestito le energie dopo tre incontri in una settimana, ma ora ci rimettiamo sotto. Tutte le squadre adesso non mollano ed ogni sfida è difficile. Dobbiamo prima pensare alla salvezza che resta l’obiettivo primario, poi nel caso baderemo ad altro. Sto trovando continuità con mister Menichini e questo mi fa molto piacere. Le cose vanno benissimo sia con lui che con i compagni di squadra".