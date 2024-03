Lo Spezia al lavoro, da valutare Di Serio: ecco la situazione

Lo Spezia di mister D’Angelo ha ripreso la preparazione al centro Cittadella dello Sport dopo il match di Reggio Emilia che ha visto i liguri impattare 0-0 sfiorando quel colpaccio che avrebbe consentito loro di scavalcare la Ternana e avvicinarsi al duo composto da Bari e Cosenza. Al ritorno in campo chiaramente erano assenti gli elementi che nei prossimi giorni saranno impegnati con le rispettive nazionali. Nello specifico parliamo di Pio Esposito, Hristov (suo il gol vittoria nella gara d’andata disputata al Del Duca), Cipot, Nagy e Plaia. Squalificato un turno l’ex Cassata. Restano invece ancora da rivalutare le condizioni fisiche presentate da Di Serio, mentre sono prossimi al rientro Reca e Kouda. Quest’ultimo sta continuando a sostenere un tipo di lavoro differenziato, accelerando i tempi per il suo completo recupero dopo i problemi accusati al flessore della gamba. Il promettente centrocampista contro l’Ascoli sarà almeno in panchina con la possibilità di ritagliarsi una parte dell’incontro.