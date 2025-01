Lonardo verso l’Atalanta. E la Samb torna su Sbaffo

Lonardo all’ Atalanta, è fatta. E’ entrata nella fase cruciale la trattativa per il passaggio dell’attaccante classe 2005, (8 reti e 5 assist il suo score in questo campionato) al club orobico. L’Atalanta in questi giorni ha adottato un vero e proprio pressing sulla Samb, anche se clamorose indiscrezioni di mercato hanno parlato anche di un inserimento nella trattativa da parte della Juventus Under 23. Addirittura si è vociferato di un’asta tra i due club per accaparrarsi il talentuoso attaccante. L’Atalanta, in queste settimane, ha sempre monitorato con attenzione Lonardo. Domenica scorsa al Riviera, nel match contro l’Atletico Ascoli, era infatti presente al Riviera un dirigente neroazzurro che è rimasto favorevolmente impressionato dalla prestazione della punta rivierasca autore anche del gol del 4-0. Ed ecco l’accelerata all’operazione. Ieri Lonardo non si è allenato al Ciarrocchi causa influenza ma secondo radiomercato, già da oggi ci sarebbe incontro tra il calciatore, il suo procuratore e l’Atalanta. Addirittura dovrebbe svolgere le visite mediche a Zingonia. Da capire, inoltre il quantum finanziario che entrerà nelle casse della Samb (si parla di una cifra superiore di quella messa in campo dal Como) e soprattutto se Lonardo resterà in rossoblù fino al termine della stagione o approderà subito al club neroazzurro che lo inserirà nell’organico dell’Under 23 militante in Serie C. La sensazione è che comunque possa passare subito all’Atalanta.

L’addio di Lonardo apre la strada all’arrivo alla Samb di Alessandro Sbaffo. La trattiva è continuata sempre sotto traccia con il Re Leone che ancora non ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e che salterà anche il match di domenica del Tubaldi proprio contro la formazione rivierasca. La Recanatese non si opporrà all’operazione con Sbaffo che per liberarsi lascerà un paio di mensilità ancora da incassare dal club leopardiano. Il diesse De Angelis è anche alla ricerca di un attaccante del 2006. Ha indirizzato da tempo il suo mirino su Flavio Ferrari dell’Avezzano ma di proprietà del Bologna (tre gol e quattro assist il suo attuale bilancio). Al momento questa trattativa è ferma a causa del no del club marsicano a privarsi del talentuoso giovane calciatore.

Benedetto Marinangeli