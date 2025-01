Lotta in vetta al girone,. Matteazzi dell’Entella:: "Grande tranquillità"

La lotta in vetta alla classifica del girone b di serie C riprende con il testa a testa tra Pescara, Ternana e Virtus Entella. Il terzetto ha chiuso il 2024 a pari punti raggiungendo quota 41, ma è adesso che la bagarre per la vittoria del campionato entrerà ufficialmente nel vivo. A commentare la ripresa del torneo è stato Matteo Matteazzi, direttore generale del club ligure. "Ci stiamo preparando con grande tranquillità – sostiene il diggì dell’Entella –, come è sempre stato in questi mesi con questa squadra. La sosta porta sempre qualche incognita ma sono cose a cui siamo abituati. La squadra ha fatto uno sforzo pazzesco per arrivare al primo posto in classifica e nell’ultima gara ci mancavano un paio di giocatori per infortunio. Essere primi ci farà andare avanti sull’onda dell’entusiasmo. Non ci aspettavamo un inizio a questi livelli. Si è creato un gruppo molto solido che ha saputo interpretare al meglio lo spirito necessario per questa categoria. Sul mercato non ci saranno stravolgimenti".