Lucchese in vendita:: "Ad oggi non c’è nulla di concreto"

La Lucchese sta vivendo una situazione societaria molto simile a quella del Picchio. A commentare le difficoltà societarie del club toscano è stato l’amministratore delegato Ray Lo Faso. "Un mese fa sono andato dal sindaco e abbiano spiegato che stavamo iniziando a vagliare dei possibili acquirenti – ha spiegato Lo Faso –, ma ad oggi non c’è nulla di concreto e di solido. La nostra principale preoccupazione è di valutare se si tratta di un gruppo solido, considerando che la Lucchese costa circa 8.500 euro al giorno, ad oggi non c’è nulla. La Lucchese ha avuto diverse richieste sia dall’Italia che dall’estero. Ci interessa trovare un acquirente che possa assicurare un futuro solido. Non c’è niente di immediato e non ci sono scadenze imminenti. Ci stiamo guadando attorno. Non abbiamo avuto problemi relativi alle scadenze. La nostra società è capitalizzata e non abbiamo mai avuto penalizzazioni. Chiaro che sarebbe stato bello se lo sforzo profuso si fosse tramutato in una situazione migliore di classifica, ma questo è il bello del calcio".