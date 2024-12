L’under 16 di Monaco passa per 2-0 a Caserta

0

ASCOLI

2

NA: Schiedo, Incarnato, Rizzo, Chiavelli, Jerrardi, Baccolino, Pirozzi (dal 16’ s.t. Bervicato), Di Penta, Esposito, Rivieccio (dal 4’ s.t. Maiello), Criscuolo (dal 21’ s.t. Vitale). Panchina: Di Lauro, Loffredo, Montano, Mele, Zampella. Allenatore: Canelli

ASCOLI: Angeletti, Conestà, Ripa (dal 4’ s.t. Mancini), Rossi (dal 4’ s.t. Spano), Diamanti, Ciabattoni, Cucco, Di Mattia (dal 32’ s.t. Capasso), Balducci (dal 16’ s.t. Aloisi), D’Agostino, Platania (dal 32’ s.t. Cavalieri). Panchina: Carfagna, Traini, Girlando, Chionne. Allenatore: Monaco

Arbitro: Della Porta di Benevento

Marcatori: al 43’ p.t. Platania, al 25’ s.t. D’Agostino

Note - Ammonito Baccolino per la Casertana. Angoli: 1-0. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

La vittoria degli under 16 allenati da Monaco chiude positivamente la serie di incontri prenatalizi del settore giovanile dell’Ascoli. In casa della Casertana i bianconeri passano 2-0 grazie alle reti, realizzate una per tempo, di Platania e D’Agostino.