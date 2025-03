Menna rinnova fino al 2027:: "Orgoglioso"

L’Ascoli e Damiano Menna insieme fino al 2027. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato il prolungamento del vincolo contrattuale del difensore 29enne per altri due anni. Il comunicato ufficiale del Picchio è arrivato in tarda mattinata. "Ascoli Calcio 1898 Fc Spa è lieta di annunciare il rinnovo del contratto col difensore Damiano Menna fino al 30 giugno 2027 – si legge nella nota diramata –. Arrivato in bianconero lo scorso mese di agosto, si è fatto apprezzare per impegno e abnegazione nelle 21 presenze in campionato collezionate con la maglia dell’Ascoli e condite dal gol messo a segno allo Speroni di Busto Arsizio contro il Milan Futuro". Il centrale difensivo di Lanciano, dopo l’infortunio che lo aveva visto riportare una lesione muscolare di grado moderato al polpaccio, recentemente è potuto tornare a fornire il suo contributo in occasione della gara persa a Campobasso (2-0). A seguire è poi rientrato nell’undici titolare del Picchio nella seguente uscita contro l’Arezzo (1-0). Proprio in un momento particolarmente delicato che aveva visto l’infermeria riempirsi di difensori centrali. Uscito malconcio al termine della sfida vinta in casa contro il Carpi (2-1) nel match che vide l’esordio di Mirko Cudini sulla panchina bianconera, Menna fu poi costretto a fermarsi per il suddetto guaio fisico. Lo stesso che lo ha costretto a saltare in sequenza gli incontri con Rimini (2-0), Pescara (1-2), Ternana (0-3) e Perugia (2-1). Il difensore è stato reintegrato in gruppo e inserito di nuovo nella lista dei convocati in occasione della gara interna persa col Pineto (0-1), dove andò in panchina senza però poter tornare a calcare il terreno di gioco. A Campobasso così fu inserito nei minuti finali, qualche giro di lancetta precedente rispetto al gol del definitivo ko inferto da Lombari. Ecco così che dopo l’esonero di Cudini e il ritorno in sella di Mimmo Di Carlo, il centrale difensivo è tornato a scendere in campo dal primo minuto con l’Arezzo (1-0) per guidare la linea difensiva al fianco del giovane Piermarini. "È un rinnovo che ho voluto fortemente – il commento rilasciato dal giocatore –, ringrazio la società che ha creduto e crede in me. Sono molto orgoglioso di essermi legato all’Ascoli per altri due anni, darò tutto me stesso per cercare di riportare in alto i colori bianconeri". mas.mar.