Nel 2001 magia di Fontana dalla bandierina

Vis Pesaro-Ascoli, uno dei derby marchigiani torna a distanza di ventitré anni dall’ultima circostanza. Quello che si consumerà venerdì sera allo stadio Benelli a partire dalle ore 20.30 sarà il settimo appuntamento tra il Picchio e i biancorossi. Questo il match che aprirà ufficialmente il quadro completo della 15esima giornata del girone b di serie C. I sei precedenti restano in perfetto equilibrio con una vittoria a testa e quattro pareggi. L’ultimo incrocio in campionato tra le due contendenti risale alla stagione 2001-02, quella rimasta nella memoria dei tifosi bianconeri con il ricordo legato ai ‘diabolici’ di Bepi Pillon che vinsero il torneo riportando il Picchio in B dopo ben 7 anni di purgatorio. Nella gara andata in scena il 9 settembre 2001 le cose sembrarono essersi messe subito bene per l’Ascoli che riuscì a passare avanti grazie all’indimenticabile gol su quel calcio d’angolo battuto in maniera magistrale dal capitano Gaetano ‘Jimmy’ Fontana. Esattamente alla mezz’ora del primo tempo il centrocampista raccolse la palla finita in corner per andare verso la bandierina di destra, fino a posizionare accuratamente la sfera a terra. Il classico sguardo verso il centro dell’area per seguire il movimento dei compagni. Poi quella scelta inattesa e spiazzante per tutti. Un mancino diabolico, appunto, che prese quell’effetto particolare verso il secondo palo. Una parabola tale dal riuscire a beffare anche il portiere De Julis, di certo non piazzato nel migliore dei modi. La corsa di quel pallone terminò esattamente sotto all’incrocio. Lì dove di solito si formano le ragnatele. La gioia dell’eurogol mandò in visibilio i tanti sostenitori ascolani al seguito.

La festa venne in qualche modo rovinata dal successivo rosso beccato dal giovanissimo e promettente Barzagli (divenuto campione del mondo a Berlino 2006 con la maglia della nazionale italiana) che costrinse i propri compagni di squadra ad affrontare la sofferenza nella parte restante della partita. Ad un quarto dal termine anche la Vis rimase in dieci, ma seppe comunque trovare la forza di mettere al segno il pari con Pellegrini. L’unico successo del Picchio a Pesaro di fatto è datato 28 maggio 1961 e in quel caso a portare via i tre punti fu la storica Del Duca Ascoli, brava ad imporsi in trasferta per 2-1.

mas.mar.