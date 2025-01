Omaggio a Rozzi in piazza Roma sabato 11 gennaio

Un brindisi per Costantino Rozzi. A due settimane dal 30° anniversario della scomparsa del Presidentissimo dell’Ascoli Calcio, e dopo averlo ricordato anche in occasione del Gala dello Sport al Teatro Ventidio Basso alla presenza dei figli e del nipote Costantino, la città di Ascoli vuole festeggiare quello che sarebbe stato il compleanno numero 96 dell’indimenticato imprenditore, dirigente sportivo, e papà di tutti gli ascolani. Sabato 11 gennaio in Piazza Roma dalle ore 15 fino a tarda notte, si ricorderà la figura leggendaria di Costantino Rozzi legata non solo al mondo del calcio. Il Presidentissimo è stato un vero mecenate, un uomo dal cuore d’oro, che ha dato lavoro a migliaia di ascolani e che li ha curati davvero come fossero dei figli. Dall’impresa edile, a quella di estrazione e lavorazione del travertino, dalla cantina Villa Pigna per finire con il calcio. Già, proprio il calcio, quello sport a cui non si era mai avvicinato, tanto da pensare che quelli che andavano alla partita fossero dei matti. E invece con la scomparsa di Cino Del Duca, l’Ascoli Calcio si ritrovò senza presidente e così fu chiesto a Costantino Rozzi di prendere le redini della società almeno per un paio di anni giusto il tempo di risollevarne le sorti. "Da oggi il capo dei matti sarò io" ammise con grande autoironia e rimase a capo della società di corso Vittorio Emanuele per 25 anni, fino al giorno della sua scomparsa: il 18 dicembre 1994. Si fece affiancare da un manipolo di amici dirigenti di cui purtroppo è rimasto in vita il solo Leo Armillei. Ed è così che è nata la favola Ascoli Calcio nata dalle ceneri della Del Duca.

Sabato 11 gennaio in Piazza Roma verrà celebrata la figura di un uomo che è stato al centro non solo del mondo del calcio cittadino, ma ha partecipato soprattutto all’evoluzione economica e sociale di tutto il Piceno. Costantino Rozzi era nato l’11 gennaio 1929 e in Piazza Roma ne verranno ricordate le imprese memorabili alla presenza di chi lo ha profondamente stimato, apprezzato e ne ha condiviso la passione e la veracità. Saranno presenti anche i figli Fabrizio, Anna Maria, Antonella e Alessandra, i nipoti e tanti amici che non lo hanno mai dimenticato.

Valerio Rosa