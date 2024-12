Pescara, adesso si pensa a Gyamfi per rinforzare la difesa

La capolista Pescara guarda al mercato invernale per riuscire a centrare quegli obiettivi necessari che magari potrebbero aiutare a potenziare l’organico laddove si è ravvisata la necessità di intervenire. Il direttore sportivo Pasquale Foggia, ex giocatore dell’Ascoli e oggi dirigente degli abruzzesi, ha già messo nel mirino il difensore Bright Gyamfi. Il giocatore del Cosenza è un terzino classe ‘96 di recente finito ai margini della rosa rossoblù e quindi pronto a cambiare casacca. Nel frattempo il sindaco Carlo Masci ha commentato il cammino che sta compiendo il Delfino. "Baldini sta dimostrando di essere un allenatore che sa caricare i suoi giocatori – spiega il primo cittadino -. Avremmo potuto ottenere più punti, purtroppo alcuni ne abbiamo persi per strada. Domenica con la Ternana ci giochiamo una buona fetta di campionato. Credo che aver scelto l’orario pomeridiano sia stata una buona scelta anche per il gioco che vedremo. Noi dobbiamo stare almeno in B. È giunto il momento di uscire dalle secche della serie C".