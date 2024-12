Pescara e Ternana si sfidano sul mercato per Bruzzaniti

Il duello tra Pescara e Ternana non riguarderà soltanto la vetta la classifica. Le due sfidanti, giunte oggi in vetta alla classifica a pari punti insieme anche alla Virtus Entella (tutte a quota 41), nell’ormai imminente finestra di mercato invernale si contenderanno anche i pezzi migliori in circolazione. Tutte e due avrebbero puntato i fari su Bruzzaniti (in prestito con diritto di riscatto al Pineto dal Crotone), secondo miglior marcatore insieme a Corazza con 11 sigilli personali. L’esterno offensivo rappresenta l’obiettivo principale sia per gli abruzzesi che per gli umbri. "Stiamo lavorando sul mercato – spiega Pasquale Foggia, direttore sportivo del Delfino –. Stiamo cercando giocatori che possano alzare il livello della squadra. Non è semplicissimo. Se cerchi giocatori di categoria superiore devi sempre contare i giorni. Vogliamo aumentare il livello della squadra, poi se saranno titolari o no lo deciderà l’allenatore. Cerchiamo di lavorare per mettere i giocatori giusti a disposizione del nostro tecnico".