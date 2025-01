Piermarini:: "Ripartiamo da questo ko"

Il giorno dopo la sconfitta contro la capolista Virtus Entella, in casa Ascoli si è riflettuto sulla disattenzione che ha agevolato la rete dei liguri. Una ingenuità pagata a caro prezzo, nel corso di una gara giocata comunque alla pari con la prima della classe. Anzi, se il bomber Simone ‘Joker’ Corazza fosse riuscito a segnare un gol in una delle diverse occasioni avute nel corso del match, si parlerebbe ora di grande prestazione. La sconfitta ha lasciato i bianconeri a quota 26 punti interrompendo la striscia positiva di dieci risultati utili consecutivi con quattro vittorie e sei pareggi.

"Siamo usciti sconfitti dal campo, ma la prestazione della squadra è stata comunque buona – ha ammesso il giovane difensore centrale Mattia Piermarini, classe 2006 e uno dei prodotti del grande lavoro della Scuola Calcio del Porta Romana – Purtroppo il gol dell’Entella è nato da una nostra disattenzione su palla inattiva che dovevamo evitare. I dettagli in questo campionato fanno la differenza. La Virtus Entella è prima in classifica e lavora molto su queste situazioni. Ci dispiace esserci fermati a dieci risultati utili consecutivi, ma questa sconfitta deve servirci. Siamo stati bravi a fare la partita, dal primo all’ultimo minuto, avendo anche diverse occasioni per fare gol. Dobbiamo essere soddisfatti di come abbiamo interpretato la gara, avremmo almeno meritato di pareggiare.

L’Ascoli è una squadra giovane, soprattutto in difesa, ma non penso che stiamo pagando qualcosa in termini di esperienza come dimostra la lunga serie di risultati negli ultimi due mesi. Personalmente – ha proseguito Piermarini, giunto alla sesta presenza in questa stagione, la quarta da titolare e la terza per tutta la durata del match – sono soddisfatto e credo lo siano anche i tifosi che a fine gara ci hanno applaudito. Giocare a destra o a sinistra per me è indifferente, sia nella difesa a tre che a quattro. Mi trovo bene in entrambe le situazioni e il mister lo sa. Poi le scelte giustamente le fa il tecnico e per quanto riguarda i compagni di reparto non sta a me decidere con chi sto meglio. Siamo tutti sempre in discussione e per questo occorre farsi trovare sempre pronti. Chi scende in campo, comunque, dà sempre il massimo".

Valerio Rosa