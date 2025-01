Quanti guai in difesa per Di Carlo

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo ritrova il centrocampista Varone ma perde il centrale difensivo Gagliolo. Nella settimana di preparazione che condurrà la squadra verso il delicatissimo match con la capolista Virtus Entella, il tecnico del Picchio potrà tirare un lieve sospiro di sollievo per il reparto mediano ma sarà costretto ad affrontare una nuova e delicata situazione d’emergenza in difesa. Al centro della retroguardia infatti i bianconeri non potranno contare sulla presenza del proprio capitano che nel corso della partita con la Pianese l’ha commessa davvero grossa andando a rimediare ad inizio ripresa l’espulsione che poi ha lasciato il Picchio in inferiorità numerica. Episodio che poi ha complicato ancor di più una partita già iniziata in sofferenza contro un avversario sceso in campo con maggior aggressività e determinazione. Nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha comminato a Gagliolo una giornata di squalifica che lo costringerà a restare fuori. La sua assenza di fatto ha già aperto tutta una serie di valutazioni che in queste ore Di Carlo e il suo staff stanno affrontando. In quella zona del campo infatti l’Ascoli avrebbe in organico un elemento come Quaranta che però nelle ultime uscite è finito fuori dai radar del tecnico Di Carlo. L’ultima presenza fatta registrare resta quella del match vinto in casa col Gubbio per 1-0, il primo successo bianconero dell’attuale allenatore, quando fu inserito in campo negli istanti finali. Dopodiché solo panchine. Quindi, considerando che Curado non ha ancora ritrovato il giusto ritmo per tornare ad affrontare un intero match ufficiale e che le recenti prestazioni di Menna non hanno convinto, ecco che contro la prima della classe dietro saranno numerose le preoccupazioni in casa Ascoli. In attacco invece la patata bollente sarà legata al ballottaggio tra Corazza e Forte. Non capita tutti i giorni di vedere il secondo miglior marcatore del campionato finire in panchina. Questo però è ciò che è accaduto in trasferta contro la Pianese. La convivenza tra i due centravanti probabilmente sarà possibile soltanto cambiando veste tattica e passando ad un tandem d’attacco.

mas.mar.