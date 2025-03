Remo Orsini arriva in visita al Picchio Village

La bella notizia di ieri al ‘Picchio Village’ dove si stava allenando l’Ascoli, è stata la visita di Remo Orsini. L’allenatore delle giovanili bianconere, più di quattro mesi fa, il 19 novembre scorso, fu vittima di un terribile incidente in città: venne investito da un Suv mentre faceva jogging. Dopo mesi di ospedale e di riabilitazione al centro Santo Stefano, Remo Orsini ieri si è rivisto al quartier generale bianconero, suscitando parecchia emozione tra gli addetti ai lavori. Remo, in buono stato di salute e sorridente come sempre, aiutato da una stampella per appoggiarsi, ha decisamente superato il peggio. Bentornato.

La compagine di Mister Mimmo Di Carlo nel frattempo ha proseguito gli allenamenti in vista del derby di domenica pomeriggio allo stadio Del Duca contro la Vis Pesaro. Mancheranno il difensore Menna, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2027 e il centrocampista ascolano Gianluca Carpani, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo. Dall’altra parte mancherà l’ex di turno, il tecnico Roberto Stellone anche lui squalificato. La Corte Sportiva d’Appello ha infatti respinto il ricorso avverso alle quattro giornate di squalifica per l’allenatore biancorosso che così al Del Duca dovrà scontare la sua penultima giornata in Tribuna. In panchina ci sarà il vice Andrea Gennari, ma questo al momento non è sembrato un problema visto che sabato al Benelli contro la Pianese, la squadra ha reagito alla grande e ha dato un calcio alla presunta fase di crisi. Un successo che è servito per risistemare la classifica dopo i soli quattro punti raccolti nelle sei partite precedenti. Bravo lo staff tecnico della Vis Pesaro a fare fronte nella scorsa giornata alle tante assenze. Una Vis rimaneggiata in ogni reparto che però è riuscita a neutralizzare la vena realizzativa di bomber Mignani e compagni, regalando all’esordiente portiere Pozzi un biglietto da spettatore privilegiato. I subentrati sono stati all’altezza., ma ad Ascoli i biancorossi arriveranno con tanti rientri importanti. Quelli di Vukovic e Coppola dalle rispettive nazionali e quelli di Peixoto e Okoro dalle squalifiche. Non è inoltre da escludere, per almeno uno spezzone di gara, il ritorno di Cannavò sulla corsia mancina. Dopo quasi un mese, il numero 34 infatti scalpita. Seppur ben sostituito da Tavernaro, il problema muscolare sembra essere ormai alle spalle e potrebbe essere un’arma in più a disposizione dei biancorossi allo stadio Del Duca.

Valerio Rosa