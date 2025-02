Silipo si danna l’anima sulla fascia. Bene Marsura, sempre propositivo

Raffaelli 6. Inoperoso nel primo tempo, si mette in mostra con un paio di belle uscite in presa alta. Spiazzato in occasione del rigore di Cortesi.

Alagna 6. Si propone con buona continuità in avanti, ma quando c’è da difendere va spesso in difficoltà.

Menna 6. Tiene con le buone e con le cattive l’altissimo Gerbi lasciandogli solo un pericoloso colpo di testa nella ripresa con pallone finito a lato di poco.

Curado 5,5. Promosso capitano, controlla bene Cortesi e guida la difesa quando c’è da alzarsi in pressing. Entra in scivolata nel finale colpendo il pallone con la mano e provocando il rigore del 2-1. Ammonito viene graziato in occasione del rigore quando poteva starci il secondo cartellino giallo.

Adjapong 6. Rinvigorito dalla cura Cudini, gioca una gran gara in fase offensiva e non si tira mai indietro quando c’è da difendere, anche buttando via il pallone. (Dal 43’st Maurizii sv)

Varone 7. Realizza la sua quarta rete stagionale dopo aver fallito da due passi una clamorosa palla gol di testa. Uomo ovunque indispensabile in questa squadra. Ammonito.

Bando 5. Il ragazzo si è perso. Le voci di mercato lo stanno distraendo troppo. Speriamo che da martedì torni ad essere la giovane promessa ammirata fino a Natale. Ammonito. (Dal 25’st Maiga Silvestri 6. Lotta e mette il fisico in mezzo al campo e fa sentire i suoi centimetri sulle palle alte).

Carpani 7. Bentornato Gianluca. Il gol sotto la Curva Nord, sotto ai suoi tifosi, è il meritato premio per un ragazzo che ha il bianconero nel sangue. Ammonito, verrà squalificato (Dal 36’ st Tremolada sv).

Silipo 6,5. Si danna l’anima sulla fascia destra e meriterebbe il gol per l’abnegazione che mette anche quando c’è da rincorrere gli avversari. (Dal 35’st Gagliardi sv).

Corazza 6. Anche lui cerca con insistenza il gol, ma fa anche un gran lavoro in protezione del pallone e aprendo spazi ai compagni di squadra. (Dal 43’st Ciabuschi sv).

Marsura 6,5. Molto propositivo nel primo tempo con una incursione fin dentro l’area del portiere. Cala nella ripresa e mister Cudini lo sposta come mezzala, ma ha la forza per l’ incursione finale che Tremolada vanifica.

All.: Mirko Cudini 6,5. In pochi giorni è riuscito a dare coraggio e carattere ad una squadra che ha grandissimi limiti tecnici, ma che almeno stavolta ci mette la cattiveria agonistica e la determinazione. Si sbraccia davanti alla sua panchina per dare indicazioni ai suoi. Il lavoro da fare è tanto, ma intanto buona la prima.

Valerio Rosa