Sport italiano si ferma per la morte di Papa Francesco: rinviate tutte le gare

Di fronte ad un avvenimento come la morte di Papa Francesco il mondo dello sport non poteva restare indifferente. Diffusa la notizia della scomparsa del Santo Padre, nel corso della giornata di ieri, si sono susseguite tante iniziative attraverso le quali i vertici del mondo sportivo nazionale ha deciso di fermarsi in segno di rispetto.

In un’epoca dove a comandare il mondo del calcio sono soldi e interessi commerciali di ogni genere ecco così che annullare tutto è stato un gesto doppiamente significativo. Alla linea presa dal Coni si è affiancata quella della Figc che ha deciso di interrompere tutte le gare in programma nel giorno di Pasquetta partendo dalla serie A fino a comprendere i Dilettanti.

Inevitabile quindi il rinvio a domani (ore 18) della gara tra Sestri Levante e Ascoli che si sarebbe dovuta disputare allo stadio Sivori, mettendo in palio tre punti pesanti in ottica salvezza. Una vera beffa per i sostenitori bianconeri che, dopo essersi sobbarcati un viaggio davvero lungo, hanno avuto notizia del rinvio quando ormai erano quasi giunti in terra ligure.