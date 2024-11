Torres, momento no: ko anche in Coppa contro il Milan Futuro

Prosegue il momento delicato della Torres, prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli. Mercoledì sera i sardi hanno perso 1-0 in casa contro il Milan Futuro negli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Allo stadio Sanna, che domenica accoglierà il Picchio (inizio previsto alle 15), i padroni di casa si sono visti superati dal gol vincente messo a segno dal rossonero Sia in avvio di secondo tempo. Gara sfortunata per la Torres che nella prima frazione del match si era resa pericolosa con Masala, Zambataro e due volte con Guiebre. Nel finale a sfiorare il possibile pari è stato invece Varela con un’incornata. Dopo il terzo ko consecutivo a sgomberare l’ipotesi di un possibile esonero è stato il dirigente Daniele Bianchi che ha affermato: "Greco è l’allenatore della Torres. Nel post partita facciamo sempre una riunione a prescindere dal risultato. La prestazione stavolta è stata meno positiva. Il mister sarà all’allenamento in questi giorni così come sarà in panchina domenica".