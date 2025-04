Torres vince ad Ascoli: Greco difende il terzo posto in classifica

Obiettivo centrato per Greco e la sua Torres che ad Ascoli sono riusciti a portare via tre punti pesantissimi per difendere il terzo posto in classifica. "Il finale di stagione è un periodo particolare – il pensiero dell’allenatore dei sardi –, molte squadre vogliono arrivare ai playoff e ai playout al loro massimo potenziale e questo a volte fa dimenticare quanto in palio ci siano comunque punti pesanti. Con l’Ascoli abbiamo approcciato bene la partita e penso che potevamo andare in vantaggio in occasione del rigore non dato a Guiebre rischiando però qualcosa sul finale di primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, ma ci siamo ripresi con i cambi. Probabilmente il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Sono contento del lavoro degli attaccanti. Zamparo ha fatto un lavoro importante svariando su tutto il fronte d’attacco, mentre Nanni va sempre a mille durante gli allenamenti e oggi ha dato dimostrazione che se si lavora con la testa giusta prima o poi si raccoglie".