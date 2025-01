Tutto pronto per il match con la Civitanovese. Atletico Ascoli: "Puntiamo a risollevarci»

ASCOLIProsegue la preparazione dell’Atletico Ascoli in vista della sfida di domenica al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro la Civitanovese. Il secondo derby consecutivo di questo inizio 2025 contro una squadra rossoblù certamente con valori diversi dalla capolista Sambenedettese, ma ugualmente temibile. La compagine del Patron Graziano Giordani non può permettersi ulteriori passi falsi e ha necessità di tornare a fare punti. E’ stato il capitano bianconero Matteo D’Alessandro a suonare la carica ai suoi partecipando su Tv Centro Marche alla trasmissione sul Girone F di Serie D. D’Alessandro assente al Riviera delle Palme a causa dell’influenza, non è ancora riuscito a giocare una sfida con la Samb, lui ex Porto d’Ascoli è stato sempre bloccato da infortuni o squalifiche e anche stavolta ha saltato la rivincita con il patron Vittorio Massi, suo ex presidente negli anni biancazzurri.

"L’Atletico Ascoli ha una rosa giovane – ha dichiarato – che può anche sbagliare. Dagli errori poi occorre trarre motivo di miglioramento perché siamo una realtà esordiente in Serie D. A San Benedetto abbiamo perso una gara in maniera sproporzionata rispetto a quello che è stato l’andamento della partita. C’è sicuramente voglia di voltare pagina e mettere una pietra sopra a questo momento negativo con le tre sconfitte consecutive. Siamo consapevoli di essere una bella realtà e sono orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo che ha grandi motivazioni. Si lavora in una società che punta sulla programmazione, sullo studio e sulla voglia di crescere con passione e sacrificio. Dobbiamo certamente strutturarci e per questo è necessario avere tempo per aumentare il tasso tecnico individuale e la tattica di squadra. Abbiamo tanti ragazzi all’esordio in Serie D e i margini di miglioramento sono ancora elevati. Domenica riceveremo la Civitanovese e naturalmente giocheremo per ottenere un bel risultato e risollevarci anche in classifica".

Valerio Rosa