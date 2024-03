Viali, falsa partenza:: "Inaccettabile l’inizio della ripresa"

La seconda esperienza dell’ex bianconero Viali sulla panchina del Cosenza non è affatto iniziata col piede giusto. I rossoblù nell’ultimo turno disputato sono finiti ko in casa della Ternana per 1-0 (rete decisiva di Pereiro) e si sono fatti risucchiare verso la parte di classifica che scotta. "Sono stati inaccettabili i primi 20’ del secondo tempo – ha commentato il tecnico milanese –, siamo rientrati in campo malissimo nella ripresa. Siamo una squadra che se la può giocare con tutti, ma che ha troppi alti e bassi. In un finale di campionato come questo dove tutti si giocano obiettivi delicati, più che tatticamente serve il giusto approccio mentale. Con i cambi ho cercato di invertire l’inerzia del secondo tempo e ci eravamo riusciti. Purtroppo abbiamo incassato il gol nel momento in cui stavamo uscendo dalle difficoltà. Nel finale ci sono state delle occasioni per raddrizzare il risultato, però non ci siamo riusciti. Era un match da non perdere a tutti i costi".