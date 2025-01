Virtus Entella, non ci saranno. Ghio e Thioune

La Virtus Entella si prepara alla trasferta di Ascoli con l’obiettivo di allungare ulteriormente la scia di 15 risultati utili consecutivi che le hanno permesso di centrare la vetta della classifica lasciando alle spalle sia Ternana che Pescara. La formazione ligure allenata dal tecnico Gallo al Del Duca, nel match programmato per domenica con fischio d’avvio alle 15, cercherà di continuare a viaggiare spedita nella lotta al vertice per la promozione diretta. In trasferta il trend fatto registrare finora è stato impeccabile con 5 vittorie e 5 pareggi. Ad oggi l’Entella è una delle uniche due squadre, insieme alla Ternana, rimaste ancora imbattute lontano dalle mura amiche. La squadra ha ripreso martedì il lavoro di preparazione che la condurrà all’appuntamento contro il Picchio. Tra gli assenti ci saranno il difensore Ghio e l’attaccante Thioune, mentre si stanno valutando le condizioni del centrocampista Di Noia. Quest’ultimo uscito acciaccato dalla partita vinta 2-1 col Rimini.