Virtus Entella, sollievo per Gallo:. Di Noia ci sarà

La Virtus Entella, prossima avversaria dell’Ascoli, sta proseguendo la preparazione in vista del delicato appuntamento di domani (avvio alle 15 allo stadio Del Duca) contro la formazione di Mimmo Di Carlo. I liguri sotto la guida di Fabio Gallo sono riusciti a conquistare la vetta della classifica confermando i pronostici dello scorso agosto quando molti addetti ai lavori avevano dato i biancocelesti come una delle squadra candidate alla promozione.

Contro il Picchio l’Entella dovrà fare a meno del difensore 21enne Umberto Ghio e dell’attaccante Alioune Thioune. Quest’ultimo appiedato in infermeria da mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro patita in occasione del match d’andata con l’Ascoli. Tutto ok per il rientro del centrocampista Giovanni Di Noia, una delle colonne portanti della squadra di Gallo.

Nelle ultime ore i liguri hanno provveduto a cedere Antonios Siatounis al Potenza a titolo definitivo. Il greco nella prima parte di stagione non era riuscito a trovare molto spazio.