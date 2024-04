Vivaio, una giornata nel quartier generale della Juve

Una giornata allo Juventus Training center di Vinovo. Sabato scorso i tesserati e gli staff tecnici delle formazioni under 11, 12 e 13 dell’Ascoli sono stati ospitati presso nel quartier generale della Vecchia Signora. La comitiva bianconera, rappresentata da ben 65 persone, è stata guidata da Federico Vannucci, responsabile dell’attività di base. Calorosa l’accoglienza riservata ai ragazzi del Picchio che hanno potuto ammirare in prima persona lo splendido centro sportivo del club più vincente d’Italia. Nel corso della giornata under 11 e 12 si sono confrontati in partitelle di 20’ disputate 9 contro 9, mentre l’under 13 ha disputato una partita di 70’ contro i pari età della Juve. Una giornata di divertimento e, allo stesso tempo, formativa sia per i ragazzi che i rispettivi tecnici. L’iniziativa fa parte del ricco programma messo a punto dallo staff bianconero con la finalità di confrontarsi con eccellenze e realtà del calcio nazionale. Momenti voluti per accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze dei ragazzi dell’attività di base.