Atalanta cerca la decima vittoria consecutiva in Serie A contro il Cagliari

Archiviato il match di martedì in Champions contro il Real Madrid, questo pomeriggio alle 15 l’Atalanta capolista torna a concentrarsi sul campionato, ripartendo da Cagliari. Dea in Sardegna con l’obiettivo di centrare la decima vittoria consecutiva in Serie A e far ripartire una nuova striscia di risultati utili consecutivi dopo aver interrotto martedì sera quella precedente a quota 13, con 11 vinte e 2 pareggiate dal 28 settembre in poi.

Oggi il Cagliari, poi l’Empoli in casa e il 28 la trasferta sul campo della Lazio: un filotto sulla carta non difficilissimo prima di un gennaio in cui la Dea tra Serie A, Supercoppa e Champions incrocerà Inter, Juventus, Napoli e Barcellona. Attenzione però al Cagliari dei tanti ex di turno: il ‘general’ Palomino, Adopo e Zortea, tre giocatori che lo scorso anno vestivano la maglia atalantina, e il 23enne bomber bergamasco Piccoli, in prima squadra nel 2021, l’unico ex ancora di proprietà nerazzurra anche se i sardi a giugno potranno esercitare un diritto di riscatto a 12 milioni.

Otto mesi fa alla Unipol Domus sconfitta per 2-1 per la Dea, trafitta nel finale da un’incornata di Viola a regalare il successo ai rossoblu allora allenati da Ranieri. Sardi al 15esimo posto con 14 punti, venti in meno dei nerazzurri, ma coriacei in casa e reduci da un buon periodo con sconfitte di misura sui campi di Lazio e Fiorentina, i pareggi con il Milan e a Genova e la vittoria fondamentale contro il Verona. "Affrontare l’Atalanta in questo momento è come scalare l’Everest", ha sintetizzato alla vigilia il tecnico rossoblu Nicola.

Nella Dea, priva solo dell’acciaccato Scalvini, attesi pochi cambiamenti rispetto alla formazione che ha giocato contro il Real: probabile davanti il ritorno del tridente, con il cannoniere Retegui, che ha iniziato in panchina nelle ultime due gare contro Milan e Real, titolare dal primo minuto.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. Allenatore Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore Gasperini.

Arbitro: Pairetto

Tv: diretta dalle 15 su Dazn