Atalanta-Como, Fabregas: "Grande partita. I nerazzurri sono tra i più forti d'Europa"

Un primo successo e una prestazione che hanno soddisfatto appieno il tecnico dei lariani Cesc Fabregas, apparso raggiante ai microfoni di DAZN: “È stata una buona partita. Abbiamo creato grande gioco, siamo riusciti a metterli in difficoltà, facendo una gara giusta. Abbiamo visto tutte le partite dell’Atalanta di questa stagione e ci siamo preparati per cercare di colpire una squadra che facendo quello che fa è tra le migliori d’Europa. Hanno vinto l’Europa League quattro mesi fa giocando partite contro squadre di Champions League. La partita di oggi mi fa credere ancora di più al fatto che dobbiamo lavorare. Quando vieni qui e fai una partita del genere, con giocatori nuovi che sono arrivati due o tre settimane fa, ti fa piacere come allenatore e ti dà tantissima fiducia per continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono contento per tutti. Avremmo meritato di più nelle ultime tre partite. Abbiamo lavorato su tecnica, tattica e movimenti, ma quello che chiedo ai ragazzi è personalità e identità. Crediamo in quello che stiamo facendo, nel nostro stile di gioco. Sono molto pesante con la squadra, do tante informazioni ai ragazzi ed ero dispiaciuto per loro. La squadra ha dimostrato personalità incredibile è questo quello che conta, perché se non hai personalità puoi essere bravo con la palla ma non fai la differenza”.

Più preoccupato Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, per la prestazione sottotono dei suoi: “Questa prestazione mi preoccupa? Certamente, perché abbiamo giocato bene all’inizio e poi ci siamo via via spenti. C’era gente abbastanza svuotata sul piano delle energie. Loro sono stati più dinamici e tecnici di noi. Diversi nostri giocatori erano in difficoltà già alla fine del primo tempo. La ripresa è cominciata nel peggiore dei modi perché abbiamo preso subito gol. Veniamo fuori male da questa partita. Abbiamo fatto molti cambi anche per conoscere i giocatori ma non abbiamo giocato una buona gara e il Como è stato più bravo di noi”. In difficoltà, ancora una volta, la fase difensiva: “In altre partite abbiamo subito gol su palle in attive, ma abbiamo avuto grandi difficoltà a centrocampo e in difensivamente. Loro arrivavano a scambiare la palla velocemente e troppo liberamente, con una rapidità e una gamba decisamente superiore alla nostra. Non riuscivamo a contrastarli e siamo stati troppo sottotono con troppi giocatori” Sui nuovi arrivati: “Stiamo cercando di inserirli ma dobbiamo farlo con Champion e campionato in corso. Nel frattempo, dobbiamo avere il meglio da quelli che ci possono dare più certezze che stasera sono mancate. Stasera è andata così, siamo stati sottotono ma dobbiamo ripartire dal nucleo, che è solido, per dare modo a chi entra di fare bene” .