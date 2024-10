Atalanta-Monza 2-0: la decidono Samardzic e Zappacosta nel secondo tempo

Bergamo, 30 ottobre 2024 - Nella decima giornata di Serie A, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini riesce a superare un Monza arcigno per 2-0. La sfida parte a rilento, con un primo tempo con pochissime emozioni anche grazie alla difesa ordinata e compatta della squadra di Nesta. Il Monza si fa vedere dalle parti di Carnesecchi, ma manca sempre l'ultimo tocco tanto che il primo tiro della partita dei brianzoli arriva al 42' con Bianco da trenta metri. L'Atalanta, dal canto suo, fatica a mettere in ritmo Lookman e Retegui. Nel secondo tempo salgono i giri da una parte e dall'altra e arrivano le prime occasioni. Prima un gol annullato a Vignato, per fallo di D'Ambrosio su Ederson, poi la sblocca la Dea con Lazar Samardzic, entrato per Ademola Lookman all'intervallo. I cambi si rivelano decisivi per il Gasp, perché il raddoppio che chiude il match all'88' lo firma un altro subentrato: Davide Zappacosta con un gran destro da fuori. Con questa vittoria l'Atalanta sale a quota 19 punti, mentre il Monza resta a 8.

Primo tempo

Avvio di gara con possesso palla prolungato da parte dell'Atalanta che però non riesce a sfondare nell'ara di rigore della squadra di Nesta. Qualche problema per Ademola Lookman che rimane a terra dolorante, il nigeriano si tocca la caviglia e, una volta ripreso il gioco, è visibilmente claudicante ma sembra in grado di proseguire. Fondamentale intervento di Danilo D'Ambrosio che chiude la porta a Retegui: cross di Bellanova dalla corsia di destra, Retegui si avventa sul pallone, ma l'ex Inter arriva prima e spazza di testa. Primi quindici minuti di partita dove il Monza, di fatto, fatica a uscire dalla propria metà campo e, comunque, non ha creato nessun pericolo dalle parti di Carnesecchi. Per contro, la squadra di Nesta è molto ordinata e compatta in difesa e anche l'Atalanta fatica a creare nitide azioni da gol. D'Ambrosio, Marì e Caldirola si alternano in marcatura su Retegui, il capocannoniere del campionato è l'osservato speciale della difesa e, arrivati al 25', ancora non è riuscito a mettere il suo timbro anche grazie alla marcatura dei difensori lombardi. Si affaccia in avanti il Monza alla mezz'ora con un guizzo dell'ex Pessina, il capitano brianzolo si inserisce bene tra le linee, ma sbaglia la cosa più importante ovvero il tocco per Vignato, importante l'intervento di Djimsiti. Bravo Turati alla mezz'ora a rimanere freddo sulla pressione di Lookman, il portiere è riuscito a evitare l'attaccante su un retropassaggio di D'Ambrosio. Cresce il Monza, con Dany Mota che cerca di tacco in area Bianco che però non può arrivare sul pallone che termina tra le mani di Carnesecchi. Ancora Danilo D'Ambrosio che riesce a togliere la palla dalla disponibilità di Retegui con un intervento da dietro pulitissimo, l'attaccante avrebbe potuto calciare in porta. Primo tiro in porta della partita del Monza al minuto 42 con Bianco che calcia da 30 metri molto forte e Carnesecchi in qualche modo ci mette le mani e allontana. Dopo due minuti di recupero termina 0-0 il primo tempo di Atalanta-Monza, prima frazione dove la squadra di Nesta è riuscita, soprattutto grazie a un paio di interventi di D'Ambrosio, a non far entrare in partita Retegui e l'attacco atalantino.

Secondo tempo

Un cambio per parte per cominciare questo secondo tempo. Nell'Atalanta fuori Lookman per Samardzic, nel Monza Nesta manda nella mischia MIlan Djuric per Mirko Maric. Subito una bella occasione per il Monza con Pereira che chiama al grande intervento Carnesecchi. L'esterno portoghese pesca l'angolino basso opposto, ma il portiere va giù con ottimi tempi e nega il gol del vantaggio. Continuano i duelli della difesa ospite con Mateo Retegui, al momento sempre vinti da Marì e compagni. Al minuto 54 arriva il primo giallo della partita all'indirizzo di Berat Djmsiti he arriva in ritardo su Bianco all'altezza del centrocampo. Al 57' ne cambia altri due Gasperini: dentro Zappacosta e Cuadrado per Bellanova e Ruggeri, il tecnico dei bergamaschi cambia le fasce cercando di dare nuova verve ai suoi. Gol annullato a Vignato al minuto 59'. Il centrocampista rientra sul destro al limite dell'area e mette dentro un pallone sul quale però Djuric non arriva e poi si insacca alle spalle di Carnesecchi. Piccinini, poi confermato dal Var, annulla tutto per un fallo di D'Ambrosio ai danni di Ederson. Secondo tempo dove le due squadre sono più aggressive, soprattutto il Monza che pressa alto. Cambio Atalanta: fuori De Ketelaere e dentro Nicolò Zaniolo quando mancano venticinque minuti più recupero. Arriva il vantaggio dell'Atalanta, segna al 70' Lazar Samardzic. Subito Zaniolo protagonista con un passaggio per Retegui, il centravanti è bravo in area a trovare Samardzic che stoppa nello stretto e calcia dove Turati non può arrivare. Si gioca tre carte Nesta: Maldini, Caprari e Valoti rispettivamente per Mota, Vignato e Pessina al minuto 73'. Vicina al raddoppio l'Atalanta con Kolasinac che ruba palla a Maldini al limite dell'area, il centrale calcia col mancino ma Turati c'è e nega il raddoppio. Cinque minuti più recupero alla fine, il Monza pressa, mentre l'Atalanta ora si copre e gioca con il cronometro. Ottima occasione Monza: fallo di De Roon su Caprari al limite dell'area, spostati sullo spigolo, punizione invitante. Decisivo Carnesecchi su Kyriakopoulos: l'esterno va in porta forte, ma il portiere ci arriva e mette in angolo. Si corre da una parte e dall'altra, con l'Atalanta che per poco non la chiude con Samardzic che calcia a botta sicura per chiudere una ripartenza perfetta, ma sulla linea salva Pablo Marì. Alla fine la chiude l'Atalanta con Davide Zappacosta all'88'. Samardzic apre tutto per l'esterno che sulla sua corsia mancina si accentra, se la porta sul destro, calcia forte e beffa Turati da lontano con un grande gol. Sfiduciato il Monza che per poco non subisce il tris da Kossonou, dopo una grande azione personale di Zaniolo. Finisce qui, con un bel secondo tempo l'Atalanta batte il Monza 2-0.

Tabellino

Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova (Cuadrado, 57'), De Roon, Ederson, Ruggeri (Zappacosta, 57'); De Ketelaere, Lookman (Samardzic, 46'); Retegui (Kossonou, 90'). All. Gasperini Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (Forson, 85'), Mari, Caldirola; Pereira, Pessina (Caprari, 73'), Bianco, Kyrikopoulos; Mota (Mladini, 73'), Vignato (Valoti, 73'); Maric (Djuric, 46'). All. Nesta

Reti: Lazar Samardzic (ATA) 70', Davide Zappacosta (ATA) 88'