Ai box. Toloi tenta il recupero per la finale di Dublino. Holm è ko, ma lo svedese sarà riscattato

Oltre a Kolasinac, infortunatosi giovedì sera, sono due i giocatori ancora in infermiera nell’Atalanta. Il capitano Rafael Toloi spera di recuperare, in tempo per l’eventuale finale di Europa League a Dublino del 22 maggio, dal problema al flessore che lo ha fermato due settimane contro il Monza. Sembra invece terminata con un mese di anticipo la stagione, positiva, di Emil Holm. Il laterale svedese, che due settimane fa a Monza ha subito un risentimento muscolare al polpaccio destro. Difficilmente potrà rientrare nel mese di maggio. Lo scandinavo, 24 anni la prossima settimana, ha collezionato 30 presenze con 1 gol e 4 assist: scontato il suo riscatto dallo Spezia per 7 milioni.F.C.