Ai saluti. Zortea al Frosinone. Bakker piace al Toro

Dopo aver accolto il 25enne difensore Isak Hien, acquistato dal Verona per 9 milioni, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a sfoltire la rosa dai giocatori che non trovano spazio nelle rotazioni. Ieri ha salutato il 24enne esterno bellunese Nadir Zortea, prestato al Frosinone fino a giugno dopo aver collezionato appena 5 presenze (con un gol da ex alla prima sul campo del Sassuolo) e un totale di 144 minuti di utilizzo in campionato. Anche un anno fa a gennaio il laterale di Feltre era stato prestato, al Sassuolo. Zortea in due mezze stagioni ha collezionato 14 presenze e 2 gol.

Possibile prestito anche per il 23enne mediano francese Michel Adopo richiesto dalla Salernitana: andrà via solo se arriverà il 19enne mediano gallese Jordan James, che la Dea tratta con ilBirmingham. Sotto esame la situazione del 23enne Mitch Bakker, uno dei colpi estivi, acquistato per 9 milioni dal Bayer Leverkusen. Il laterale olandese non ha ingranato fin dalle amichevoli estive, finendo scavalcato sulla corsia sinistra dal 21enne Ruggeri. Da dicembre non è mai più stato utilizzato, restando fermo agli appena 223 minuti giocati in campionato in otto presenze, quasi sempre spezzoni nel finale. Fab. Car.