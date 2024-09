Al Gewiss. Gasperini: "Ora vedremo la vera Atalanta»

L’Atalanta oggi alle 15 entra nella sua nuova casa: si gioca per la prima volta nel rinnovato Gewiss Stadium da 25mila posti, tutti coperti. Sarà un pomeriggio di festa per il popolo atalantino e per tutta Bergamo. Gara d’esordio casalinga ad alto tasso di difficoltà contro la Fiorentina, squadra che nell’ultimo triennio ha battuto i nerazzurri sette volte nei vari incroci, quattro su sei al Gewiss. Dea che ritrova l’organico quasi al completo, con l’eccezione di Godfrey (mal di schiena) e del capitano Toloi fermato da un problema muscolare. Anche se alcuni giocatori, appena arrivati sul mercato e poi partiti con le nazionali, hanno solo qualche allenamento nelle gambe: il difensore Kossounou ha due sole sedute con il gruppo.

Gasperini ritrova davanti sia il bomber Lookman ("Ha fatto due allenamenti con la squadra, ma è un giocatore già integrato"), che potrebbe completare il tridente offensivo con De Ketelaere e Retegui, sia Zaniolo, che ha smaltito il problema al flessore ma partirà dalla panchina ("Non è ancora pronto, ma è rientrato bene dall’infortunio"). Dietro tentano un recupero in extremis, dai rispettivi problemi muscolari, sia Djimsiti che Kolasinac: andrà valutato se utilizzarli subito o risparmiarli per giovedì in vista dell’esordio in Champions contro l’Arsenal, sempre al Gewiss. Dove oggi è atteso il pienone. "Il nuovo stadio è una struttura fantastica, merito del presidente Antonio Percassi, che sta regalando alla gente di Bergamo qualcosa di straordinario: resterà nella storia come l’uomo più importante dell’Atalanta. Ha fatto un gesto d’amore per la squadra e per Bergamo, regalando una casa ai propri tifosi", ha sottolineato Gasperini.

Atalanta che vuole battezzare il nuovo Gewiss con un successo tonificante anche per una classifica da soli 3 punti dopo le sconfitte sui campi di Torino e Inter. "Nelle prime giornate - continua il tecnico - abbiamo giocato avendo molte difficoltà di organico per via del mercato. Ora siamo al completo e siamo questi, dobbiamo amalgamarci partita dopo partita". Primo ostacolo da superare, la Fiorentina allenata da uno dei tanti ex allievi gasperinani, Raffaele Palladino, suo ex giocatore nella Primavera della Juventus e poi al Genoa. "Contro la Fiorentina sarà come sempre una partita combattuta, equilibrata e difficile, ma vogliamo vincerla. Anche loro hanno cambiato tanto, ma Palladino ha l’intelligenza e la capacità per migliorare il livello della squadra". Grande ex di turno Robin Gosens, subito in gol al debutto in maglia viola. "Sono contento che sia tornato in Italia, penso che a Firenze si toglierà delle soddisfazioni", ha chiosato Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samarzdic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

Fabrizio Carcano