ALLE 12.30 AL MARADONA. L’Atalanta a Napoli per la sfida. Champions. Gasperini senza. De Ketelaere

Inizia il lungo tour de force finale per l’Atalanta, impegnata oggi alle 12,30 al Maradona di Napoli. Prima di una serie di 14 partite, che potrebbero diventare 18, in soli 56 giorni per i nerazzurri che da adesso, giocando ogni quattro giorni, dovranno varare un turnover continuo. La trasferta sotto il Vesuvio rappresenta un crocevia decisivo nella corsa per la Champions. Napoli settimo, attardato con 45 punti, e con un unico risultato a disposizione per rilanciarsi: il successo. Dea sesta con 47 punti, ma con una partita da recuperare contro la Fiorentina e un ritardo attuale di quattro punti dal quinto posto della Roma e di sette punti dal quarto posto del Bologna. Azzurri che dovranno fare a meno di Kvaratskhelia, stiratosi mercoledì con la sua Georgia, nerazzurri alle prese con la distrazione agli adduttori di De Ketelaere che non è stato convocato. A differenza di Koopmeiners, recuperato in extremis dalla botta al polpaccio, ma probabilmente dirottato in panchina per averlo al meglio a Firenze come CDK. Gasperini, che non ha parlato alla vigilia, dovrà tarare le sue scelte pensando alla delicata sfida di andata della semifinale di Coppa Italia mercoledì. Classifica alla mano però la Dea ha bisogno di fare risultato al Maradona, per restare in corsa per la Champions e per mantenere l’attuale sesto posto.

Giocheranno i titolari, al netto di qualche aggiustamento dovuto agli acciacchi ereditati dalle nazionali. Koopmeiners dovrebbe lasciare il posto a Pasalic da trequartista oppure a Miranchuk, se Gasp dovesse varare un tridente con il russo e Lookman a supporto del centravanti Scamacca. Possibile spazio nella ripresa per El Bilal Tourè, rilanciato dai due gol segnati con il Mali. Dietro ballottaggio tra Djimsiti, che ha giocato due gare intere con l’Albania, e il più fresco Hien, titolare nelle ultime tre gare di nerazzurri, con Scalvini e Kolasinac a chiudere il terzetto difensivo davanti alla porta di Carnesecchi. Partita speciale per Marten De Roon che ieri ha compiuto 33 anni e oggi gioca la sua 333esima partita in nerazzurro, dopo essere diventato tre settimane fa, arrivando a quota 332, il secondo atalantino di sempre per presenze ufficiali. Riflettori puntati su Juan Jesus, dopo le due settimane delicate che lo hanno visto protagonista della ben nota vicenda del presunto insulto razzista ricevuto da Acerbi durante la gara contro l’Inter.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini